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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и службы безопасности Украины задержали гендиректора государственного предприятия на передаче зятки временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в обмен на согласование его должности и начисление большой премии.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
«Следствие задокументировало, что генеральный директор передал врио председателя ГАЗО 210 тысяч гривен в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии в размере более чем 430 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
27 апреля руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 4 статьи 369 УК Украины. ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
Отмечается, что расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года по заявлению руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Ранее детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и службы безопасности Украины задержали гендиректора государственного предприятия на передаче зятки временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в обмен на согласование его должности и начисление большой премии.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
«Следствие задокументировало, что генеральный директор передал врио председателя ГАЗО 210 тысяч гривен в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии в размере более чем 430 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
27 апреля руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 4 статьи 369 УК Украины. ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
Отмечается, что расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года по заявлению руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Ранее детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.