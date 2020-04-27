Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и службы безопасности Украины задержали гендиректора государственного предприятия на передаче зятки временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в обмен на согласование его должности и начисление большой премии.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Следствие задокументировало, что генеральный директор передал врио председателя ГАЗО 210 тысяч гривен в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии в размере более чем 430 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

27 апреля руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 4 статьи 369 УК Украины. ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года по заявлению руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Ранее детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.