Вспышку заболевания коронавирусом зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаев заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

«Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не имел. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестировали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается», — сообщили в ОГА.

Согласно решению Кабинета министров, указанное общежитие определено как изолятор.

«Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры», — отметил врио руководителя области Василий Володин.

Напомним, в общежитии в одном из микрорайонов Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусом.