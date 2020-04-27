Сотрудники правоохранительных органов Киева сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 Слончаку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, Владимир Слончак набросился с кулаками на патрульного. Правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Владимир Слончак находился в салоне автомобиля.