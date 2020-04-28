За минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, применив запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения», — сказано в сводке.

В частности отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики из стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям неподалеку Марьинки; опорные пункты неподалеку Опытного были обстреляны из автоматических станковых гранатометов; ночью у Новоселовки Второй был зафиксирован обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра; вблизи Крымского днем были использованы гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером осуществлен обстрел из 120-мм миномета, выпущено 7 мин; по защитникам Южного боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а позиции возле Попасной вечером были обстреляны из миномета 120-го калибра; позиции около Майского были обстреляны из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По предварительным данным украинской разведки, 27 апреля уничтожено два боевика и еще трое ранено.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». По защитникам Крымского НВФ открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем.

Напомним, что в течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.