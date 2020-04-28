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По состоянию на утро вторника, 28 апреля, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем в шести лесничествах Житомирской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украины.
По состоянию на 7:00 28 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка), а именно тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.
Авиацией ГСЧС 27 апреля проведено 30 сбросов около 60 тонн воды.
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидированы все очаги лесных пожаров.
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По состоянию на утро вторника, 28 апреля, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем в шести лесничествах Житомирской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украины.
По состоянию на 7:00 28 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка), а именно тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.
Авиацией ГСЧС 27 апреля проведено 30 сбросов около 60 тонн воды.
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидированы все очаги лесных пожаров.