По состоянию на утро вторника, 28 апреля, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем в шести лесничествах Житомирской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украины.

По состоянию на 7:00 28 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка), а именно тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.

Авиацией ГСЧС 27 апреля проведено 30 сбросов около 60 тонн воды.

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидированы все очаги лесных пожаров.