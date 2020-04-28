На Закарпатье пограничники обнаружили незаконную вырубку леса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

— Вчера, 27 апреля, пограничный наряд отдела «Великий Березный» Чопского отряда обнаружил факт незаконной вырубки леса, - сказано в сообщении.

Во время патрулирования украинско-польского участка границы военнослужащие заметили двадцать пеньков и свежесрубленные стволы пихты и бука диаметром 20-30 сантиметров. Посторонних у древесины обнаружено не было.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

О данном факте сообщили сотрудникам Великоберезнянского отделения Национальной полиции и Ужанского национального парка.

Напомним, что фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.