Житель Киева Валентин Бурьянов, который вплавь пытался добраться до закрытого на период карантина Гидропарка, приехал на лошади в Министерство внутренних дел с обращением к главе ведомства Арсену Авакову.

Об этом Валентин Бурьянов написал в Facebook.

«Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечному министру. Учитывая их «почту», которая не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте», — написал Валентин Бурьянов.

Он пообещал подробнее свой поступок объяснить немного позже.

В обращении он пожаловался на действия полицейских, которые задержали его при попытке попасть вплавь на территорию спортплощадки столичного Гидропарка и потребовал у министра ВД провести службное расследование. Валентин Бурьянов заявил, что в целом карантин является ограничением его конституционных прав и свобод.

Напомним, 6 апреля Валентина Бурьянова не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, он пересек речку вплавь. На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно. Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.