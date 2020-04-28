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В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
— Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни, — говорится в сообщении.
С 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.
— В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытие дороги бетонными блоками, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
— Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни, — говорится в сообщении.
С 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.
— В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытие дороги бетонными блоками, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.