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В Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, для тушения использовались самолеты.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
— Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой, — сказано в сообщении.
Отмечается, что было организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины.
К тушению привлечены 124 человека и 26 единицы техники, в том числе от ГСЧС 59 чел. л/с и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
Напомним, ранее власти Житомирской области сделали предварительный подсчет убытков, нанесенных местным жителям лесными пожарами.
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В Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, для тушения использовались самолеты.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
— Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой, — сказано в сообщении.
Отмечается, что было организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины.
К тушению привлечены 124 человека и 26 единицы техники, в том числе от ГСЧС 59 чел. л/с и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
Напомним, ранее власти Житомирской области сделали предварительный подсчет убытков, нанесенных местным жителям лесными пожарами.