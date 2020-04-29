Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 «Золотой».

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Как сообщалось, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня