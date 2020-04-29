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Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.
С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 «Золотой».
Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.
Как сообщалось, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня
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Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.
С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 «Золотой».
Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.
Как сообщалось, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня