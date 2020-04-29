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Николаевские полицейские разыскали и задержали трех преступников, которые длительное время находились в государственном розыске и скрывались в других регионах Украины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Трое злоумышленников, которые не были взяты под арест сбежали, и в течение нескольких лет скрывались от органов досудебного следствия, они были объявлены в государственный розыск.
Полицейские установили их местонахождение. 24-летнего злоумышленника, который подозревается в разбое совершенного группой лиц, летом 2016 года, а также 34-летнего ранее судимого николаевца, подозреваемого в серии краж совершенных в 2019 году, оперативники разыскали в Одессе. Оба преступника длительное время скрывались в соседнем регионе и во избежание уголовной ответственности, постоянно меняли место проживания, арендуя квартиры.
Еще одного разыскиваемого установили бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области в Доброполье Донецкой области, где они сейчас несут службу, обеспечивая общественный правопорядок. 32-летний ранее судимый за имущественные преступления николаевец в мае 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе парка «Народный сад» во время драки рани ножом мужчину, за что вскоре был задержан оперативниками уголовного розыска. Следователи начали уголовное производство и по согласованию с прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, после чего он исчез и скрывался от органов следствия на территории Донецкой области.
Сейчас суд избрал для фигурантов мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, ранее спецназовцы роты «Николаев» задержали в Донецкой области преступника, разыскиваемого за изнасилование на Николаевщине.
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Николаевские полицейские разыскали и задержали трех преступников, которые длительное время находились в государственном розыске и скрывались в других регионах Украины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Трое злоумышленников, которые не были взяты под арест сбежали, и в течение нескольких лет скрывались от органов досудебного следствия, они были объявлены в государственный розыск.
Полицейские установили их местонахождение. 24-летнего злоумышленника, который подозревается в разбое совершенного группой лиц, летом 2016 года, а также 34-летнего ранее судимого николаевца, подозреваемого в серии краж совершенных в 2019 году, оперативники разыскали в Одессе. Оба преступника длительное время скрывались в соседнем регионе и во избежание уголовной ответственности, постоянно меняли место проживания, арендуя квартиры.
Еще одного разыскиваемого установили бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области в Доброполье Донецкой области, где они сейчас несут службу, обеспечивая общественный правопорядок. 32-летний ранее судимый за имущественные преступления николаевец в мае 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе парка «Народный сад» во время драки рани ножом мужчину, за что вскоре был задержан оперативниками уголовного розыска. Следователи начали уголовное производство и по согласованию с прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, после чего он исчез и скрывался от органов следствия на территории Донецкой области.
Сейчас суд избрал для фигурантов мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, ранее спецназовцы роты «Николаев» задержали в Донецкой области преступника, разыскиваемого за изнасилование на Николаевщине.