В Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне». Так, 29 апреля утром журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию. Богдан Кутепов объяснил, что у него есть «служебная необходимость» снимать с того места, откуда лучше видно протест.