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В Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».
Так, 29 апреля утром журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.
Он также спросил полицейских, почему он должен уйти от этого места, на что полицейские сказали «или убираешь (камеры — ред.), или я сломаю». С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.
После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор.
Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.
Как сообщалось ранее, сегодня под зданием Кабмина проходит митинг малых предпринимателей.
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В Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».
Так, 29 апреля утром журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.
Он также спросил полицейских, почему он должен уйти от этого места, на что полицейские сказали «или убираешь (камеры — ред.), или я сломаю». С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.
После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор.
Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.
Как сообщалось ранее, сегодня под зданием Кабмина проходит митинг малых предпринимателей.