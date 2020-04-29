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Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста hromadske Богдана Кутепова.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса — «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием».
Отметим, что в открытом производстве нет статьи 171 — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.
Напомним, утром 29 апреля журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, применили физическую силу полицейские и сломали его технику. Все это из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».
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Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста hromadske Богдана Кутепова.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса — «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием».
Отметим, что в открытом производстве нет статьи 171 — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.
Напомним, утром 29 апреля журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, применили физическую силу полицейские и сломали его технику. Все это из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».