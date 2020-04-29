Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса — «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием».

Отметим, что в открытом производстве нет статьи 171 — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.

Напомним, утром 29 апреля журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, применили физическую силу полицейские и сломали его технику. Все это из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».