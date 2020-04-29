В Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, пишет РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников.

— Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и другие. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни, — заявил Олег Черный.

Он также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

— Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработники заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницах есть по 10 и меньше больных медработников, — добавил Олег Черный.

Также он отметил, что по результатам эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

Напомним, в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.