Спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания на территории лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области, где ранее прошёл огонь.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

По состоянию на 7 часов 30 апреля подразделениями спасателей продолжают тушить отдельные очаги тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках, где прошёл огонь. К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сбросы - 84 тонн воды.

В Житомирской области также спасатели продолжают тушить очаги горения.

28 апреля вблизи села Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

29 апреля вблизи села Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 80 гектаров).

29 апреля вблизи села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки (огнем пройдено около 25 гектаров).

29 апреля ГСЧС поступила информация, что вблизи села Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 15 гектаров).

По состоянию на 7 часов 30 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Напомним, что в городе Инчхон, Южная Корея, 29 апреля произошел масштабный пожар на строительной площадке состав, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек, еще 10 получили травмы.