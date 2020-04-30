В Харькове полиция открыла уголовное производство и задержала женщину, которая отрезала голову своей 11-летней дочке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.

— Около 8:25 из службы «102» в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью, - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Николаеве в апреле 2019 года мужчина убил и расчленил свою мать.