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В Харькове полиция открыла уголовное производство и задержала женщину, которая отрезала голову своей 11-летней дочке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Так, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.
— Около 8:25 из службы «102» в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью, - сказано в сообщении.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Николаеве в апреле 2019 года мужчина убил и расчленил свою мать.
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В Харькове полиция открыла уголовное производство и задержала женщину, которая отрезала голову своей 11-летней дочке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Так, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.
— Около 8:25 из службы «102» в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью, - сказано в сообщении.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Николаеве в апреле 2019 года мужчина убил и расчленил свою мать.