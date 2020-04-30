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В аннексированном Крыму в больнице города Севастополя скончался первый пациент в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщил так называемый врио губернатора города Михаил Развожаев, передаёт РБК-Украина.
По его словам, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.
— У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции, - заявил Михаил Развожаев.
По состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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В аннексированном Крыму в больнице города Севастополя скончался первый пациент в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщил так называемый врио губернатора города Михаил Развожаев, передаёт РБК-Украина.
По его словам, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.
— У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции, - заявил Михаил Развожаев.
По состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.