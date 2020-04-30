В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Глущенко, в зоне пострадало около 11,5 тысячи гектара.

«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% — леса, 55% — залежи, 10% — водно-болотные угодья», — рассказал он.

Отмечается, что в данный момент силы ученых направлены на то, чтобы оценить последствия пожаров.

«Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что был спасен жеребец лошади Пржевальского, отставший от табуна. При этом сообщается, что стадо лошадей мигрировало ближе к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания на территории лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области, где ранее прошёл огонь.