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В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
По словам директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Глущенко, в зоне пострадало около 11,5 тысячи гектара.
«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% — леса, 55% — залежи, 10% — водно-болотные угодья», — рассказал он.
Отмечается, что в данный момент силы ученых направлены на то, чтобы оценить последствия пожаров.
«Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что был спасен жеребец лошади Пржевальского, отставший от табуна. При этом сообщается, что стадо лошадей мигрировало ближе к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции.
Напомним, спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания на территории лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области, где ранее прошёл огонь.
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В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
По словам директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Глущенко, в зоне пострадало около 11,5 тысячи гектара.
«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% — леса, 55% — залежи, 10% — водно-болотные угодья», — рассказал он.
Отмечается, что в данный момент силы ученых направлены на то, чтобы оценить последствия пожаров.
«Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что был спасен жеребец лошади Пржевальского, отставший от табуна. При этом сообщается, что стадо лошадей мигрировало ближе к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции.
Напомним, спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания на территории лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области, где ранее прошёл огонь.