В четверг, 30 апреля, выпал с балкона многоэтажки и разбился 49-летний одессит. Его тело направили на экспертизу.

Сотрудники Суворовского отдела полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины, пишет Укринформ.

— Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины, — отметили в полиции.

По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа.

Депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный сообщил в своем телеграмм-канале, что погибший одессит — глава депутатской земельной комиссии сельсовета.

— Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагическое. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилось информация, что один из депутатов, покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13 этажа). Эта информация на данный момент подтверждается из многих источников, — отметил Сергей Колодяжный.

Напомним, 8 января, в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки. Одна из них скончалась.