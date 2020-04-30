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Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки COVID-19 частично ограничили въезд и выезд.
Об этом сообщает hromadske.
Участковый инспектор Тарас Король рассказал, что полицейские патрулируют основные выезды и въезды села. Второстепенные - перекрыты бетонными плитами. В село пускают только местных жителей. Утром и вечером всем, кто въезжает в населенный пункт, меряют температуру.
В Давыдове Пустомытовского района экспресс-тестирование подтвердило более 20 случаев коронавируса.
Сейчас медики пытаются установить источник инфицирования.
В самом же селе осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечения порядка.
Напомним, ранее на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли город Каховка Херсонской области.
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Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки COVID-19 частично ограничили въезд и выезд.
Об этом сообщает hromadske.
Участковый инспектор Тарас Король рассказал, что полицейские патрулируют основные выезды и въезды села. Второстепенные - перекрыты бетонными плитами. В село пускают только местных жителей. Утром и вечером всем, кто въезжает в населенный пункт, меряют температуру.
В Давыдове Пустомытовского района экспресс-тестирование подтвердило более 20 случаев коронавируса.
Сейчас медики пытаются установить источник инфицирования.
В самом же селе осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечения порядка.
Напомним, ранее на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли город Каховка Херсонской области.