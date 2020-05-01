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По состоянию на утро 1 мая в Чернобыльской зоне идет тушении отдельных очагов тления торфяников, а в Житомирской области - тушение тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Сообщается, что по состоянию на 7 утра 1 мая в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском (вблизи села Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи села Повча), Овручском (вблизи села Лучанки и села Дубовый Гай) районах локализованы.
— Открытого огня нет. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины, - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.
Также сообщается, что пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны локализованы.
— По состоянию на 7 утра 1 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников, - сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.
— Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, - добавили в ведомстве.
Напомним, что в результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.
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По состоянию на утро 1 мая в Чернобыльской зоне идет тушении отдельных очагов тления торфяников, а в Житомирской области - тушение тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Сообщается, что по состоянию на 7 утра 1 мая в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском (вблизи села Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи села Повча), Овручском (вблизи села Лучанки и села Дубовый Гай) районах локализованы.
— Открытого огня нет. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины, - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.
Также сообщается, что пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны локализованы.
— По состоянию на 7 утра 1 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников, - сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.
— Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, - добавили в ведомстве.
Напомним, что в результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.