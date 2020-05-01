В Сумах СБУ разоблачила незаконное производство и продажу фальсифицированного антисептика.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, несколько местных предпринимателей организовали производство контрфактного антисептика на территории частного предприятия на окраине Сум, которое принадлежит одному из них.

Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также врачебным заведениям Сумской области.

Во время обысков по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров этой продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудования для изготовления контрфактного антисептика.

— По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 миллион гривен. В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, - сказано в сообщении.

Сейчас силовики ищут медицинские учреждения, которые купили этот антисептик, чтобы изъять его и определить сумму убытков, нанесенных государственному бюджету.

Напомним, 25 марта 2020 года полицейские ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали людей, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.