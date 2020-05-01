В Днепропетровской области, возле поселка Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«1 мая в 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, за пределами населенного пункта. От службы «103» сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна «ГРУМАН» (на 4 места) с последующим возгоранием», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар был локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны.