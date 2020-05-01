С начала дня 1 мая в зоне боевых действий на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего 2 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Согласно информации, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики трижды обстреливали позиции ВСУ неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного и Тарамчука боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Каменки боевики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Староигнатьевки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики дважды вели огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского из минометов 120-го калибра, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. По окраине Южного боевики выпустили 6 мин 120-го калибра, а у Новотошковского применяли 82 мм минометы. По населенному пункту Хутор Вольный боевики вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в течение суток 30 апреля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных ООС получили ранения.