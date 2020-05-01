На Донбассе российские наемники за последние сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных ООС получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Павлополя, Каменки, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, Новотошковского, неподалеку Новоалександровки, Новозвановки, Орехово, у Хутора Свободного и Новгородского.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм. У Хутора Свободного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по нашим опорным пунктам, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окрестности Новгородского оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. 30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было, - сказано в сообщении.

По данным разведки, 30 апреля военнослужащие ООС «уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили».

Напомним, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму.