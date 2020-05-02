Из-за сильного шторма, во время которого ветер достигал скорости 130 км/ч, в аэропорту столицы Катара Дохе столкнулись два самолета.

Об этом пишет Новое время.

В результате шторма Boeing 787−8 развернулся на 90 градусов и начал движение после чего столкнулся с самолетом Airbus A350−900.

Во время инцидента в самолетах никого не было, потому в результате столкновения никто не пострадал.

Как сообщалось, в Днепропетровской области, возле поселка Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате аварии погибли два человека.