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Из-за сильного шторма, во время которого ветер достигал скорости 130 км/ч, в аэропорту столицы Катара Дохе столкнулись два самолета.
Об этом пишет Новое время.
It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020
В результате шторма Boeing 787−8 развернулся на 90 градусов и начал движение после чего столкнулся с самолетом Airbus A350−900.
Во время инцидента в самолетах никого не было, потому в результате столкновения никто не пострадал.
Как сообщалось, в Днепропетровской области, возле поселка Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате аварии погибли два человека.
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Из-за сильного шторма, во время которого ветер достигал скорости 130 км/ч, в аэропорту столицы Катара Дохе столкнулись два самолета.
Об этом пишет Новое время.
It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020
В результате шторма Boeing 787−8 развернулся на 90 градусов и начал движение после чего столкнулся с самолетом Airbus A350−900.
Во время инцидента в самолетах никого не было, потому в результате столкновения никто не пострадал.
Как сообщалось, в Днепропетровской области, возле поселка Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате аварии погибли два человека.