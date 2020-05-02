|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. 51-летний чиновник лег в больницу.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Владимир Якушев заявил, что, несмотря на болезнь, он остается на связи.
Кроме министра, среди сотрудников ведомства COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.
Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время станет Никита Стасишин.
Все члены руководства министерства сдали тесты на коронавирус. Пока новых положительных результатов ни у кого не выявлено.
С 23 марта министерство переведено на удаленный режим работы, доступ в здание имеют только руководители и сотрудники, которые не могут работать удаленно.
Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. 51-летний чиновник лег в больницу.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Владимир Якушев заявил, что, несмотря на болезнь, он остается на связи.
Кроме министра, среди сотрудников ведомства COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.
Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время станет Никита Стасишин.
Все члены руководства министерства сдали тесты на коронавирус. Пока новых положительных результатов ни у кого не выявлено.
С 23 марта министерство переведено на удаленный режим работы, доступ в здание имеют только руководители и сотрудники, которые не могут работать удаленно.
Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.