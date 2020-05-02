Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. 51-летний чиновник лег в больницу.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владимир Якушев заявил, что, несмотря на болезнь, он остается на связи.

Кроме министра, среди сотрудников ведомства COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.



Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время станет Никита Стасишин.

Все члены руководства министерства сдали тесты на коронавирус. Пока новых положительных результатов ни у кого не выявлено.

С 23 марта министерство переведено на удаленный режим работы, доступ в здание имеют только руководители и сотрудники, которые не могут работать удаленно.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.