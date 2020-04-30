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У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу», — говорится в сообщении.
Михаил Мишустин заявил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Глава правительства РФ также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.
По последним данным в Росии зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 1073 человека умерло.
Напомним, в начале апреляпремьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу, у него диагностировали коронавирус. На данный момент он здоров и вернулся к работе.
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У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу», — говорится в сообщении.
Михаил Мишустин заявил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Глава правительства РФ также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.
По последним данным в Росии зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 1073 человека умерло.
Напомним, в начале апреляпремьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу, у него диагностировали коронавирус. На данный момент он здоров и вернулся к работе.