У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу», — говорится в сообщении.

Михаил Мишустин заявил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Глава правительства РФ также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.

По последним данным в Росии зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 1073 человека умерло.

Напомним, в начале апреляпремьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу, у него диагностировали коронавирус. На данный момент он здоров и вернулся к работе.