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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу, неделю назад он сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что у него диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает пресс служба британского правительства, пишет DW.
Несмотря на то, что о заражении Бориса Джонсона стало известно более недели назад, у него до сих пор остаются стойкие симпомы заболевания.
— Это профилактический шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются стойкие симптомы коронавируса через десять дней после тестирования, - говорится в сообщении.
55-летний премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился COVID-19, 27 марта. В обнародованном тогда видеообращении он добавил, что будет работать в дальнейшем, находясь на домашнем карантине. Джонсон отметил, что у него развились легкие симптомы нового коронавируса, среди которых температура и постоянный кашель.
Кроме того, COVID-19 также заразился министр здравоохранения Великобритании Мэй Мэтью Хэнкок.
В свою очередь, королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за свою 68-летнее правление обратилась к британцам в видеообращении, которое обнародовали 5 апреля. В нем королева отметила уверенность в победе над COVID-19 и добавила, что вспышку нового вируса можно преодолеть коллективными усилиями.
Согласно данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Великобритании зафиксировано более 48 тісяч заражений коронавируса. Меньше пяти тысяч человек умерли в результате болезни COVID-19 одновременно 229 - выздоровели.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу, неделю назад он сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что у него диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает пресс служба британского правительства, пишет DW.
Несмотря на то, что о заражении Бориса Джонсона стало известно более недели назад, у него до сих пор остаются стойкие симпомы заболевания.
— Это профилактический шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются стойкие симптомы коронавируса через десять дней после тестирования, - говорится в сообщении.
55-летний премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился COVID-19, 27 марта. В обнародованном тогда видеообращении он добавил, что будет работать в дальнейшем, находясь на домашнем карантине. Джонсон отметил, что у него развились легкие симптомы нового коронавируса, среди которых температура и постоянный кашель.
Кроме того, COVID-19 также заразился министр здравоохранения Великобритании Мэй Мэтью Хэнкок.
В свою очередь, королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за свою 68-летнее правление обратилась к британцам в видеообращении, которое обнародовали 5 апреля. В нем королева отметила уверенность в победе над COVID-19 и добавила, что вспышку нового вируса можно преодолеть коллективными усилиями.
Согласно данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Великобритании зафиксировано более 48 тісяч заражений коронавируса. Меньше пяти тысяч человек умерли в результате болезни COVID-19 одновременно 229 - выздоровели.