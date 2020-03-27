Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Об этом политик написал в своем Twitter.

Борис Джонсон отметил, что сейчас у него слабые симптомы болезни, но тест на коронавирус оказался положительным.

— За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, и одновременно буду бороться с этим вирусом, - написал Борис Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.