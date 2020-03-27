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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.
Об этом политик написал в своем Twitter.
Борис Джонсон отметил, что сейчас у него слабые симптомы болезни, но тест на коронавирус оказался положительным.
— За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, и одновременно буду бороться с этим вирусом, - написал Борис Джонсон.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.
Об этом политик написал в своем Twitter.
Борис Джонсон отметил, что сейчас у него слабые симптомы болезни, но тест на коронавирус оказался положительным.
— За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, и одновременно буду бороться с этим вирусом, - написал Борис Джонсон.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль