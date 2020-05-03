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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Активность боевиков зафиксирована возле Авдеевки, Богдановки, Гнутово, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.
Кроме того, боевики вели огонь из минометов запрещенных Минском калибров по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Свободный, Орехово, Новоалександровки, Южного, Крымского.
— В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, - говорится в сообщении.
По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.
С начала текущих суток обстрелы боевиков зафиксированы вблизи Широкиного и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что 1 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего три украинских защитника получили ранения. Сегодня оккупанты ранили одного военного.
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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Активность боевиков зафиксирована возле Авдеевки, Богдановки, Гнутово, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.
Кроме того, боевики вели огонь из минометов запрещенных Минском калибров по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Свободный, Орехово, Новоалександровки, Южного, Крымского.
— В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, - говорится в сообщении.
По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.
С начала текущих суток обстрелы боевиков зафиксированы вблизи Широкиного и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что 1 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего три украинских защитника получили ранения. Сегодня оккупанты ранили одного военного.