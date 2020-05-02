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За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего три украинских защитника получили ранения. Сегодня оккупанты ранили одного военного.
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные подразделения, почувствовав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности, – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского и Невельского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские наемники вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Новотошковского, Майского и по населенному пункту Хутор Вольный.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.
Кроме того, сегодня, 2 мая, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
Напомним, ранее на Донбассе российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных ООС получили ранения.
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За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего три украинских защитника получили ранения. Сегодня оккупанты ранили одного военного.
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные подразделения, почувствовав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности, – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского и Невельского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские наемники вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Новотошковского, Майского и по населенному пункту Хутор Вольный.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.
Кроме того, сегодня, 2 мая, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
Напомним, ранее на Донбассе российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных ООС получили ранения.