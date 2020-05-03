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Из-за ослабления карантина в Черкассах Нацполиция начала следственные санитарные проверки в городе для выявления возможных нарушений.
Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, проверки проводятся в рамках начатого уголовного производства.
Там также говорится, что полицейские создали в Черкассах мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и недопущения распространения коронавируса.
Напомним, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
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Из-за ослабления карантина в Черкассах Нацполиция начала следственные санитарные проверки в городе для выявления возможных нарушений.
Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, проверки проводятся в рамках начатого уголовного производства.
Там также говорится, что полицейские создали в Черкассах мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и недопущения распространения коронавируса.
Напомним, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.