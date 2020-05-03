Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, проверки проводятся в рамках начатого уголовного производства.

Там также говорится, что полицейские создали в Черкассах мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и недопущения распространения коронавируса.

Напомним, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.