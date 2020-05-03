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Несколько выстрелов с территории КНДР попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало, - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что пули попали в охранное подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон около 7: 41 утра.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было.
После этого инцидента военные Южной Кореи сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.
— Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности, - говорится в сообщении.
Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.
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Несколько выстрелов с территории КНДР попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало, - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что пули попали в охранное подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон около 7: 41 утра.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было.
После этого инцидента военные Южной Кореи сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.
— Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности, - говорится в сообщении.
Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.