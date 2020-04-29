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Лидер КНДР может не появляться на публике из-за того, что боится заразиться коронавирусом.
Об этом сообщает британское издание The Independent.
Министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Ен-Чул подтвердил, что Ким Чен Ын ни разу не пропускал празднование дня рождения Ким Ир Сена.
— Это правда, что он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как перенял власть, но много юбилейных мероприятий, включая торжества и банкеты, были отменены из-за распространения коронавируса, — заявил министр.
Напомним, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
До этого американские СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи.
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Лидер КНДР может не появляться на публике из-за того, что боится заразиться коронавирусом.
Об этом сообщает британское издание The Independent.
Министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Ен-Чул подтвердил, что Ким Чен Ын ни разу не пропускал празднование дня рождения Ким Ир Сена.
— Это правда, что он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как перенял власть, но много юбилейных мероприятий, включая торжества и банкеты, были отменены из-за распространения коронавируса, — заявил министр.
Напомним, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
До этого американские СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи.