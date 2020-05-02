Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

По данным государственного информационного агентства Северной Кореи, Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме отказался комментировать сообщение северокорейских СМИ о том, что Ким Чен Ын впервые появился на публике с 11 апреля.

— Я бы предпочел пока не комментировать. Нам будет, что сказать об этом в соответствующее время, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.