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По состоянию на 7 часов воскресенья пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и обязательного отселения и на Житомирщине локализованы.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
В Киевской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.
В Житомирской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 22 единицы техники.
Напомним, ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
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По состоянию на 7 часов воскресенья пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и обязательного отселения и на Житомирщине локализованы.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
В Киевской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.
В Житомирской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 22 единицы техники.
Напомним, ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.