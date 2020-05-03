По состоянию на 7 часов воскресенья пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и обязательного отселения и на Житомирщине локализованы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

В Киевской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.

В Житомирской области по состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 22 единицы техники.