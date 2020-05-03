В воскресенье боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое украинских военных травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.