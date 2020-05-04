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Флагман Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» во время проведения учебных стрельб в Черном море зафиксировал корабли Черноморского флота России, которые нарушали морское право.
Об этом сообщает телерадиостудия «Бриз» Министерства обороны Украины.
Так, украинский флагман выполнял практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки (А) К-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.
Кроме того, впервые за несколько лет «Гетман Сагайдачный» провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.
Отмечается, что во время проведения стрельб экипаж украинского флагмана зафиксировал нарушение морского права и присутствие кораблей российского флота в оккупированных и стратегически важных участках Черного моря.
Напомним, что Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.
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Флагман Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» во время проведения учебных стрельб в Черном море зафиксировал корабли Черноморского флота России, которые нарушали морское право.
Об этом сообщает телерадиостудия «Бриз» Министерства обороны Украины.
Так, украинский флагман выполнял практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки (А) К-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.
Кроме того, впервые за несколько лет «Гетман Сагайдачный» провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.
Отмечается, что во время проведения стрельб экипаж украинского флагмана зафиксировал нарушение морского права и присутствие кораблей российского флота в оккупированных и стратегически важных участках Черного моря.
Напомним, что Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.