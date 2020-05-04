Об этом сообщает телерадиостудия «Бриз» Министерства обороны Украины.

Так, украинский флагман выполнял практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки (А) К-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.

Кроме того, впервые за несколько лет «Гетман Сагайдачный» провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.

Отмечается, что во время проведения стрельб экипаж украинского флагмана зафиксировал нарушение морского права и присутствие кораблей российского флота в оккупированных и стратегически важных участках Черного моря.

Напомним, что Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.