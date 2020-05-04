В Житомирской области в воскресенье, 3 апреля, три теста на коронавирус показали повторное инфицирование.

Об этом сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

«По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме», — написал он.

Общее количество заражений на Житомирщине составило 430 человек. Наибольшее количество наблюдается в областном центре — 151 человек, в Коростене — 89 и в Бердичеве — 80.

Напомним, по состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19.