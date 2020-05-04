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В Николаеве в ночь с 3 на 4 марта со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
— По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения транспортного средства и задержания причастных к угону человек.
— Просьба к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, сообщать ее по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, в Первомайске угнали автомобиль Toyota RAV-4, который в ночь на 14 апреля угнали возле подъезда многоэтажки по улице Днепровская 1.
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В Николаеве в ночь с 3 на 4 марта со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
— По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения транспортного средства и задержания причастных к угону человек.
— Просьба к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, сообщать ее по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, в Первомайске угнали автомобиль Toyota RAV-4, который в ночь на 14 апреля угнали возле подъезда многоэтажки по улице Днепровская 1.