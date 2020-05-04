Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о совершении смертельного наезда на женщину-пешехода направлено.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Также отмечается, что в Центральный районный суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения 24-летней Ольге Л., подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

«Перед началом рассмотрения ходатайства прокурор сообщил, что обвинительный акт направили в Заводский райсуд. В таком случае указанное ходатайство должно рассматриваться в Заводском районном суде, следственный судья Галина Подзигун постановила оставить ходатайство защитника без рассмотрения, — сообщили в ведомстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 марта подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11.05.2020 года. Судом апелляционной инстанции указанное определение оставлено без изменений, а апелляционную жалобу защитника, в интересах последней, оставлено без удовлетворения.

Напомним, ДТП произошло 13 марта по улице Озерной в микрорайоне Намыв. Возле супермаркета «Сельпо» Mitsubishi Pajero сбил девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу, после чего кроссовер врезался в легковушку Geely Emgrand. 32-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.

Ранее сообщалось, что у водителя автомобиля Mitsubishi Pajero 25-летней Ольги Л., которая насмерть сбила девушку, не было водительского удостоверения.