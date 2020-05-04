|Скорость ветра:
|0.5 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|0.7 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о совершении смертельного наезда на женщину-пешехода направлено.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Также отмечается, что в Центральный районный суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения 24-летней Ольге Л., подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.
«Перед началом рассмотрения ходатайства прокурор сообщил, что обвинительный акт направили в Заводский райсуд. В таком случае указанное ходатайство должно рассматриваться в Заводском районном суде, следственный судья Галина Подзигун постановила оставить ходатайство защитника без рассмотрения, — сообщили в ведомстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 марта подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11.05.2020 года. Судом апелляционной инстанции указанное определение оставлено без изменений, а апелляционную жалобу защитника, в интересах последней, оставлено без удовлетворения.
Напомним, ДТП произошло 13 марта по улице Озерной в микрорайоне Намыв. Возле супермаркета «Сельпо» Mitsubishi Pajero сбил девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу, после чего кроссовер врезался в легковушку Geely Emgrand. 32-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.
Ранее сообщалось, что у водителя автомобиля Mitsubishi Pajero 25-летней Ольги Л., которая насмерть сбила девушку, не было водительского удостоверения.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о совершении смертельного наезда на женщину-пешехода направлено.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Также отмечается, что в Центральный районный суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения 24-летней Ольге Л., подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.
«Перед началом рассмотрения ходатайства прокурор сообщил, что обвинительный акт направили в Заводский райсуд. В таком случае указанное ходатайство должно рассматриваться в Заводском районном суде, следственный судья Галина Подзигун постановила оставить ходатайство защитника без рассмотрения, — сообщили в ведомстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 марта подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11.05.2020 года. Судом апелляционной инстанции указанное определение оставлено без изменений, а апелляционную жалобу защитника, в интересах последней, оставлено без удовлетворения.
Напомним, ДТП произошло 13 марта по улице Озерной в микрорайоне Намыв. Возле супермаркета «Сельпо» Mitsubishi Pajero сбил девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу, после чего кроссовер врезался в легковушку Geely Emgrand. 32-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.
Ранее сообщалось, что у водителя автомобиля Mitsubishi Pajero 25-летней Ольги Л., которая насмерть сбила девушку, не было водительского удостоверения.