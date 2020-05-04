52-летний житель Николаева, который лечился в областном центре инфекционных заболеваний от коронавируса, умер после инфаркта.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— На самом деле, да, умер человек «старшего» возраста — умер от инфаркта. Но он находился в больнице с диагнозом коронавирус. Очень часто врачи говорят, что люди умирают не от коронавируса, а с коронавирусом, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, сегодня в Николаевской области был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19. С подозрением на коронавирус мужчина был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 17 апреля.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых случая коронавируса. При этом, всего в области зафиксировано 163 случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.

Напомним, что первой жертвой коронавируса на Николаевщине стала 81-летняя жительница села Вороновка в Вознесенском районе. Она вместе со своей 62-летней дочерью была первой заболевшей коронавирусом в Николаевской области.

Вторым умершим от стал 73-летний житель Доманевского района. Еще одной умершей стала 64-летняя жительница села Доманевка.