В поселке Нерубайское под Одессой в общине ромов зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции - заразились 11 человек, среди которых 5 детей.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в видеообращении.

— Из-за вспышки заболеваемости в поселке было принято решение о проведении санитарных мероприятий и тестирования в местах проживания ромской общины. Благодаря сотрудничеству представителей общины и департамента Минздрава удалось оперативно организовать доступ врачей и провести все необходимые мероприятия. Хотел бы подчеркнуть, что в этой общине проживает 1,5 тысячи человек, — рассказал глава Максим Куцый.

Всего в лагере подтверждено 11 заражений, из них пятеро детей и двое пожилых людей.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусной инфекцией.