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Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— Сегодня Украина проходит пик и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд у нас количество заболеваний приблизительно одинаковая каждый день. Варьируется в рамках приемлемых, скажем, показателей, — сказал Денис Шмыгаль.
Также премьер-министр напомнил, что 4 мая Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране, ослабив некоторые меры.
Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.
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Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— Сегодня Украина проходит пик и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд у нас количество заболеваний приблизительно одинаковая каждый день. Варьируется в рамках приемлемых, скажем, показателей, — сказал Денис Шмыгаль.
Также премьер-министр напомнил, что 4 мая Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране, ослабив некоторые меры.
Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.