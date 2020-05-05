Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

— Сегодня Украина проходит пик и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд у нас количество заболеваний приблизительно одинаковая каждый день. Варьируется в рамках приемлемых, скажем, показателей, — сказал Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр напомнил, что 4 мая Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране, ослабив некоторые меры.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.