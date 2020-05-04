Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.

Об этом во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.

— Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пика еще до середины мая, — сказал Андрей Ермак.

Отмечается, что онлайн-дискуссию организовала американская неправительственная организация Atlantic Council.

Напомним, в Украине 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.