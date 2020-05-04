|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.
Об этом во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.
— Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пика еще до середины мая, — сказал Андрей Ермак.
Отмечается, что онлайн-дискуссию организовала американская неправительственная организация Atlantic Council.
Напомним, в Украине 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая.
Об этом во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.
— Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пика еще до середины мая, — сказал Андрей Ермак.
Отмечается, что онлайн-дискуссию организовала американская неправительственная организация Atlantic Council.
Напомним, в Украине 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.