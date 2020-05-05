Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, пишет «Интерфакс-Украина».

— По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над «0» поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над «0» поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области, — сообщил Андрей Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над «0» поста.

По словам Андрея Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в этом году уровень воды в реке Южный Буг упал до критической отметки. Особенно очевидно это явление наблюдается в районе села Мигия. Эксперты экологи дают неутешительные прогнозы.



