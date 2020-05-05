Вчера, 4 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда в Николаевской области уничтожила 3 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Накануне, во время прогулки, местный житель Николаева обнаружил предмет внешне похожий на боеприпас. О находке сообщил на экстренный номер. Прибывшие на место спасатели классифицировали находку, как артснаряд калибром 125 мм.

В тот же день, во время выпаса скота за пределами поселка Троицкое Витовского района, местный житель обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный. Пиротехники классифицированы находку, как минометную мину 82 мм.

Тогда же в селе Капустин Витовского района, во время прогулки, местный житель обнаружил подозрительный предмет. Спасатели классифицировали находку, как гранатометный снаряд ВОГ - 17 калибра 30 мм.

Пиротехники изъяли и уничтожили все боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Напомним, что за минувшие сутки, 4 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.