В Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Вчера, 4 мая, следственный судья Центрального районного суда Николаева удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 43-летнему жителю Николаева.

Этот мужчина вместе с группой неизвестных требовал у местного предпринимателя несуществующий долг, подкрепляя требования угрозами расправы в случае невыплаты им 1,5 миллиона гривен, а также 1000 долларов США ежемесячно.

Полиция устанавливает остальных сообщников преступления.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 189 и части 2 статьи 146 УК Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное лишение свободы, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух вымогателей, которые специализировались на «выбивании» с предпринимателей несуществующих долгов.