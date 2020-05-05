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В Николаеве полицейские разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Сегодня, 5 мая, под процессуальным руководством Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1, следователи Заводского отдела полиции с сопровождением Управления противодействия наркотикам в Николаевской области разоблачили группировку, которая продавала наркотики с помощью «закладок» в Николаеве.
Установлено, что семейная пара 30 лет, которые являются жителями Одессы, организовали сбыт наркотиков в Николаеве. В сообщники взяли себе «закладчика» — 29-летнего местного жителя.
Люди, которые хотели купить «товар», звонили на номер мобильного телефона, который находился в Одессе, пополняли счет мобильного телефона, а оттуда деньги выводились на платежную карточку. Затем местный житель ночью делал закладку и отправлял фото места закладки клиенту.
В день наркоторговцы размещали от 40 до 90 закладок. За каждый «тайник» им платили 330 гривен.
В ходе расследования правоохранители провели шесть оперативных закупок.
По месту жительства фигурантов в Одессе и Николаеве прошли санкционированные судом обыски, во время которых было изъято больше 500 закладок с метадоном общим весом 135 грамм, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и 700 долларов США.
Наркоторговцы были задержаны в порядке статьи 208 УПК и сейчас решается вопрос об уведомлении им о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.
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В Николаеве полицейские разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Сегодня, 5 мая, под процессуальным руководством Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1, следователи Заводского отдела полиции с сопровождением Управления противодействия наркотикам в Николаевской области разоблачили группировку, которая продавала наркотики с помощью «закладок» в Николаеве.
Установлено, что семейная пара 30 лет, которые являются жителями Одессы, организовали сбыт наркотиков в Николаеве. В сообщники взяли себе «закладчика» — 29-летнего местного жителя.
Люди, которые хотели купить «товар», звонили на номер мобильного телефона, который находился в Одессе, пополняли счет мобильного телефона, а оттуда деньги выводились на платежную карточку. Затем местный житель ночью делал закладку и отправлял фото места закладки клиенту.
В день наркоторговцы размещали от 40 до 90 закладок. За каждый «тайник» им платили 330 гривен.
В ходе расследования правоохранители провели шесть оперативных закупок.
По месту жительства фигурантов в Одессе и Николаеве прошли санкционированные судом обыски, во время которых было изъято больше 500 закладок с метадоном общим весом 135 грамм, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и 700 долларов США.
Наркоторговцы были задержаны в порядке статьи 208 УПК и сейчас решается вопрос об уведомлении им о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.